Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έβαλε απίθανο αυτοκαλάθι με τους Γουόριορς στο NBA

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου
Η άτυχη στιγμή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στο παιχνίδι των Γουόριορς με τους Γουίζαρντς για το πρωτάθλημα του NBA.

Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγες ημέρες, μένοντας εκτός επιλογών του Εργκίν Αταμάν μετά την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ο λόγος για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος όχι μόνο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αλλά επέστρεψε στο NBA.

Ο Τούρκος σέντερ αγωνίστηκε με τη φανέλα των Γουόριορς στη νίκη με τους Γουίζαρντς, κάνοντας αισθητή την παρουσία του για λάθος λόγο.

Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού πάτησε παρκέ για μόλις δύο λεπτά και στο διάστημα αυτό εκτός από 2 πόντους (2/2 βολές), 1 ασίστ και 1 φάουλ, είχε και ένα… αυτοκαλάθι.

Μετά από μια άστοχη προσπάθεια των γηπεδούχων, ο Γιούρτσεβεν μπερδεύτηκε με τον συμπαίκτη του, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, που επίσης διεκδίκησε το ριμπάουντ, με την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι της ομάδας του.

