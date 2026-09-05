Αθλητικά

Παναθηναϊκός και Αζεντίν Ουναΐ ευχήθηκαν περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Όμορφη κίνηση από τους «πράσινους» για τον άτυχο αστέρα του Ολυμπιακού
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί “πάγωσε” τον Ολυμπιακό, αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον τραυματισμό του στο ματς με το Βόλο για την 3η αγωνιστική της Super League και μηνύματα συμπαράστασης έστειλαν και από τον Παναθηναϊκό.

Σε μία φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Βόλος – Ολυμπιακός, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα στο πόδι του και θα μείνει για καιρό εκτός δράσης, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και τον Αζεντίν Ουναΐ να κάνουν αναρτήσεις για να του ευχηθούν.

“Περαστικά αδερφέ μου”, έγραψε ο συμπαίκτης του στην εθνική Μαρόκου, που επέστρεψε φέτος στην Ελλάδα για τους “πράσινους”, οι οποίοι με τη σειρά τους ανέφεραν σε ανάρτησή τους: “Γίνε καλά σύντομα Αγιούμπ”.

unaayu

Μηνύματα στήριξης είχαμε φυσικά και από όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού.

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