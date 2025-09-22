Ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα για το 2025

Λίγους μήνες αφού σήκωσε το ιστορικό πρώτο Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν και έχοντας σηκώσει κάθε τίτλο στη Γαλλία, ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε τη Χρυσή Μπάλα!

Ο 28χρονος Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε τη Χρυσή Μπάλα από τα χέρια του θρυλικού Ροναλντίνιο, νίκησε τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, έγινε ο 47ος διαφορετικός κάτοχος του βαρύτιμου τροπαίου.

Τη περσινή σεζόν ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Σαλάχ (Λίβεπρουλ), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Χακίμι (Παρί), Εμπαπέ (Ρεάλ), Πάλμερ (Τσέλσι), Ντοναρούμα (Παρί) και Νούνο Μέντες (Παρί).

Να αναφέρουμε ότι δεν ήταν λίγες οι στιγμές που ο Ντεμπελέ έδειξε να μη μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, κατά την ομιλία του, με πιο σημαντική, εκείνη που αναφέρθηκε στη μητέρα του (σ.σ. οι παρουσιαστές του gala την ανέβασαν λίγο μετά στη σκηνή).

Όσα δήλωσε ο Ντεμπελέ μετά την ανακοίνωση της κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας

“Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δεν έχω λόγια ήταν μια καταπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καριέρα μου. Είναι πολύ βαρύ και σημαντικό αυτό που μου συμβαίνει. Το να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνο είναι απίστευτο και ξεπερνάει όσα έχω πέτυχει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, όλη την ομάδα. Ήταν όλοι καταπληκτικοί από την πρώτη ημέρα. Ο πρόεδρος ήταν καταπληκτικός από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν πατέρας μου.

Ευχαριστώ τον Λουίς Ενρίκε, με βοήθησε να φέρω την καριέρα μου εκεί που ήθελα. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει. Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου.

Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά”

Η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Χρυσή Μπάλα στο ποδόσφαιρο γυναικών, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο κυρίαρχες παίκτριες της εποχής μας.

Η 27χρονη μέσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου, ενισχύοντας το σερί της ισπανικής υπεροχής στον θεσμό, το οποίο πλέον μετρά πέντε συνεχόμενες χρονιές.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες από το 1956 μέχρι σήμερα

1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2020: –

2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

Οι νικήτριες του βραβείου στις γυναίκες ανά χρονιά:

2018: Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν)

2019: Μέγκαν Ράπινοου (Ρέιν)

2021: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2022: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2023: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2024: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2025: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)