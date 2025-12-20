Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υποψήφιος για να ενταχθεί στο Naismith Basketball Hall of Fame

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας από τους υποψήφιους για να ενταχθεί στο Naismith Basketball Hall of Fame το 2026.

Mαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη υποψήφιοι είναι ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Έτορε Μεσίνα, ο Ντέιβιντ Μπλατ, αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί παλαίμαχοι παίκτες εκτός Αμερικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά των Χόρχε Γκαρμπαχόσα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Μαρκ Γκασόλ από την Ισπανία, του Τζέι Αρ Χόλντεν με θητεία και στην ΑΕΚ (πρωταθλητής), του Αντρέι Κιριλένκο αλλά και των Ομπέρτο και Αντρές Νοτσιόνι από την Αργεντινή.

Από τους Αμερικανούς ξεχωρίζουν τα ονόματα των Μπλέικ Γκρίφιν, Πένι Χάρνταγουεϊ, Τζαμάλ Κρόφορντ, Μάικ Ντ’Αντόνι, Αμάρε Στάνταμαϊρ και Ντοκ Ρίβερς.