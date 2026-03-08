Ο Παναγιώτης Μπιτάδος νίκησε τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα

Για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής παγκόσμιας κλάσης του τριάθλου και μάλιστα με νέο ρεκόρ αγώνα, αναδείχθηκε νικητής στους Άνδρες στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Από την αρχή του αγώνα, ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΠ) με τον Νίκο Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου). Μετά το 13ο χιλιόμετρο ο Μπιτάδος άρχισε να ξεφεύγει σταδιακά και με πολλές δυνάμεις έφτασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού σε 1:04.44.

Ο Νίκος Σταμούλης τον ακολούθησε σε 1:05.12, χρόνος καλύτερος από τον περσινό δικό του που του χάρισε τον τίτλο και λίγο πιο πίσω ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟΠΦ) σε 1:05.28.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μπιτάδος δήλωσε: «Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα.

Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».

Ο Νίκος Σταμούλης είπε από την πλευρά του: «Είμαι ικανοποιημένος που έκανα ατομικό ρεκόρ, αν και ήθελα να τρέξω κάτω από 1:05. Ήξερα τη διαδρομή, αλλά μετά το 14ο χιλιόεμτρο. δυσκολεύτηκα. Με ενίσχυσε πολύ ο κόσμος και γι’ αυτό πιστεύω ότι βγήκε το ρεκόρ. Στόχος μου είναι τα 10 χλμ. και θέλω μια καλή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα».

Ο Γιώργος Σταμούλης είπε μετά τον τερματισμό: «Για μένα ήταν ένας αγώνας δοκιμασίας για το μαραθώνιο που θα τρέξω τον Απρίλιο στο Ρότερνταμ. Με τον προπονητή μου, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, είχαμε βάλει στόχο ένα ρεκόρ και το πετύχαμε, μάλιστα κατά ένα λεπτό. Υπήρχε ωραία αίσθηση στη διαδρομή και ο κόσμος μας υποστήριζε· τους ευχαριστώ. Να είμαστε υγιείς και του χρόνου πάλι εδώ».

Την εκκίνηση στους δρομείς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλα Τσουρουγιάννη, ενώ στο δεύτερο από τα συνολικά οχτώ μπλοκ, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ροξάνα Μπέη και ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Γιατρουδάκης.