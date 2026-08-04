Προκριματικά Champions League: Απίστευτο 3-3 στο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ, νίκη στο 90+2′ για Λέφσκι Σόφιας

Φοβερό παιχνίδι στο Βέλγιο, με τις Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπόντο Γκλιμτ να αναδεικνύονται ισόπαλες με 3-3, στο πρώτο τους ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός -σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν- θα αντιμετωπίσει μια από τις δυο ομάδες στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι είχε καταιγιστικό ρυθμό, με την Μπόντο να προηγείται δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο χάρη στα τέρματα των Μπεργκ (20′) και Μπλόμπεργκ (29′), ενώ ηΟυνιόν Σεν Ζιλουάζ βρήκε ισάριθμες απαντήσεις στο 25′ και το 45+4′ με τον Φλόρουτζ!

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Στα τελευταία λεπτά την επανάληψης η Ουνιόν άγγιξε τη νίκη, όταν στο 88′ ο Ντέιβιντ έγραψε το 3-2, με την Μπόντο/Γκλιμτ να σκοράρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπιόρτουφτ για το τελικό 3-3/

Στο ματς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ -αφού από αυτό θα προκύψει ο αντίπαλός της στα πλέι οφ του Champions League- η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε με 1-0 στη Βουλγαρία της Καϊράτ Αλμάτι και πήρε προβάδισμα πρόκρισης. Το γκολ της νίκης ήρθε στο 90+2′ από τον Σερζίνιο!

Αποτελέσματα και πρόγραμμα

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1

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Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 0-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 19:30

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 21:00