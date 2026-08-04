Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: «Ήταν καλύτεροι, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα» – Το σχόλιο για τη διαιτησία

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο “Καραϊσκάκης”, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο γύρο του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μη μένει ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε λόγο για πρόβλημα στη δημιουργία του Ολυμπιακού, έλειψη επιθετικότητας και σκληράδας και μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι οι Ολλανδοί παρουσιάστηκαν ανώτεροι. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες του θα έπρεπε να είναι πιο έξυπνοι στη διαχείριση του διαιτητή.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ματς: «Ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε. Χθες λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός, κάτι στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ να δημιουργήσουμε, υπό αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι».

Για το τι έλειψε από τον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο επιθετικοί και πιο σκληροί στις μονομαχίες. Να είμαστε πιο έξυπνοι πως θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που δεν θα έδινε πολλά φάουλ. Εκείνοι ήταν πιο σκληροί και πιο δυναμικοί. Εμείς δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα».

Για τη ρεβάνς: «Δεν ξέρω να θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και να είμαστε πιο δυναμικοί. Με δεδομένο ότι δεν παίξαμε καλά το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά. Η πρόκριση είναι ανοικτή».