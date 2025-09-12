Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague

Κατάμεστο θα είναι το ΟΑΚΑ κόντρα στους Καταλανούς
ΟΑΚΑ
Το κατάμεστο ΟΑΚΑ σε αγώνα του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν της Euroleague κόντρα στην Μπαρτσελόνα (03/10/2025, 21:15) θα είναι sold out, μιας και οι φίλαθλοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Αυτό δεν είναι το πρώτο sold out που ανακοινώνει ο Παναθηναϊκός, καθώς οι φίλαθλοί του έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (02/01/2026) για τη Euroleague.

Όπως φαίνεται, το Τelekom Center Athens, που θα φιλοξενήσει και το Final 4, θα είναι κατάμεστο στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού της διοργάνωσης και τη φετινή σεζόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo