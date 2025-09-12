Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν της Euroleague κόντρα στην Μπαρτσελόνα (03/10/2025, 21:15) θα είναι sold out, μιας και οι φίλαθλοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Αυτό δεν είναι το πρώτο sold out που ανακοινώνει ο Παναθηναϊκός, καθώς οι φίλαθλοί του έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (02/01/2026) για τη Euroleague.

Όπως φαίνεται, το Τelekom Center Athens, που θα φιλοξενήσει και το Final 4, θα είναι κατάμεστο στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού της διοργάνωσης και τη φετινή σεζόν.