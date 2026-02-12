Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη χρυσή συμφωνία με τον Χέιζ-Ντέιβις

Η πράσινη ΚΑΕ πυροδότησε τη βόμβα της χρονιάς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του σπουδαίου Αμερικανού φόργουορντ
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη χρυσή συμφωνία με τον Χέιζ-Ντέιβις

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τάραξε τα νερά της Euroleague, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό τον περσινό MVP του Final Four, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2,5 χρόνια και έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

Στην καριέρα του ο Χέιζ-Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε Λέικερς, Ράπτορς, Κινγκς, Γαλατάσαραϊ, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Φοίνιξ Σανς. Σε 22 ματς που έπαιξε φέτος στο NBA έχει 1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ, αδυνατώντας να βρει ρόλο και χρόνο στους Σανς.

Σε 213 συμμετοχές στην Euroleague ,ο 31χρονος φόργουορντ έχει 10.4 πόντους (50.4% στο δίποντο, 39.2% στο τρίποντο, 83.6% στις βολές), 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν, όταν και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, μέτρησε 16.7 πόντους (41% στο τρίποντο), 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια». αναφέρει η ανακοίνωση του τριφυλλιού.

