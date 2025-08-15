Ο Παναθηναϊκός αποθέωσε τον Ντραγκόφσκι με ένα video και στίχους του ΛΕΞ

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην πρόκριση επί της Σαχτάρ στο Europa League και οι “πράσινοι” των αποθέωσαν με ένα φοβερό video και στίχους του δημοφιλούς ράπερ, ΛΕΞ.

Αποκρούοντας δύο πέναλτι κόντρα στη Σαχτάρ, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ του Europa League και του εξασφάλισε την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη ανάρτηση του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση ήταν αφιερωμένη στον τερματοφύλακας της ομάδας του Ρουί Βιτόρια, με ένα δράκο (όπως είναι το προσωνύμιό του) να πετά πάνω από το άγαλμα της θεάς Αθηνάς και τη λεζάντα να γράφει: «Ζητάμε ευχές απ’ τον δράκο, το αύριο να μην έρθει δύσκολο», από τραγούδι του ΛΕΞ.

Ο Ντραγκόφσκι έχει αποδειχθεί αρκετές φορές καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό τον τελευταίο χρόνο.