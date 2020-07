Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Σαρκς της Σανγκάης φέρεται πως βρίσκεται ο Τζίμερ Φριντέτ και αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Αντίο στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται να πει π Τζίμερ Φριντέτ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Εμιλιάνο Καρσία, του Sportando, ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Σαρκς της Σαγκάης, όπου προπονητής είναι ο Μάνος Μανουσέλης, ώστε να γυρίσει στο κινεζικό πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο απουσίας, υπογράφοντας συμβόλαιο με αποδοχές 1,6 εκατ. δολάρια ετησίως.

Ο Φριντέτ έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο -και μάλιστα πλουσιοπάροχο- με το “τριφύλλι” και οι άνθρωποι της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, δύσκολα θα είναι αρνητικοί σε πρόταση για την αποδέσμευσή του.

