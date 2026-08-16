Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρια για επαφές με τη Χαλ για τον Τετέι

Ο Παναθηναϊκός διέψευσε άμεσα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για επαφή με τη Χαλ Σίτι για την πώληση του Ανδρέα Τετέι.

Η ιστοσελίδα «Transferfeed», η οποία ασχολείται αποκλειστικά με μεταγραφικά ζητήματα, ξεκίνησε το χορό των δημοσιευμάτων για τη μετακόμιση του Ανδρέα Τετέι από τον Παναθηναϊκό στη Χαλ.

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Το δημοσίευμα ανέφερε ότι υπάρχουν μάλιστα τρεις όροι για να ολοκληρωθεί το deal. Ο πρώτος είναι η πρόκριση των πρασίνων στη League Phase του Conference League, ο δεύτερος να είναι απόλυτα έτοιμος ο Ντέσερς και ο τρίτος μία προσφορά κοντά στα 25.000.000 ευρώ.

Στον Παναθηναϊκό δηλώνουν πλήρη άγνοια για το ζήτημα και τονίζουν ότι δεν έχει συμβεί η παραμικρή επικοινωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.