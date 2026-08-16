Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρια για επαφές με τη Χαλ για τον Τετέι

Δημοσίευμα από το εξωτερικό ήθελε τον Παναθηναϊκό να έχει επαφή με την νεοφώτιστη Χαλ για τον Έλληνα επιθετικό
Ο Τετέι
Ο Τετέι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός διέψευσε άμεσα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για επαφή με τη Χαλ Σίτι για την πώληση του Ανδρέα Τετέι.

Η ιστοσελίδα «Transferfeed», η οποία ασχολείται αποκλειστικά με μεταγραφικά ζητήματα, ξεκίνησε το χορό των δημοσιευμάτων για τη μετακόμιση του Ανδρέα Τετέι από τον Παναθηναϊκό στη Χαλ.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι υπάρχουν μάλιστα τρεις όροι για να ολοκληρωθεί το deal. Ο πρώτος είναι η πρόκριση των πρασίνων στη League Phase του Conference League, ο δεύτερος να είναι απόλυτα έτοιμος ο Ντέσερς και ο τρίτος μία προσφορά κοντά στα 25.000.000 ευρώ.

Στον Παναθηναϊκό δηλώνουν πλήρη άγνοια για το ζήτημα και τονίζουν ότι δεν έχει συμβεί η παραμικρή επικοινωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

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Αθλητικά
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