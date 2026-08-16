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Αθλητικά

Η Ελλάδα έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 4Χ100 μικτή ανδρών – Έμεινε εκτός τελικού για 34 εκατοστά

Οι Απόστολος Σίσκος, Στέργιος Μπίλας, Ευάγγελος Ντούμας και Βαγγέλης Μακρυγιάννης έκαναν τρομερή εμφάνιση, αλλά έμειναν εκτός τελικού
Ο Σίσκος
Ο Σίσκος σε αγώνα κολύμβησης/ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
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Η Ελλάδα έκανε μία τρομερή κούρσα στα 4Χ100 μικτή ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου και τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 3:33:67 κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε η Ελλάδα δεν έφτανε για την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού, καθώς οι Έλληνες έμειναν εκτός της μεγάλης μάχης για μόλις 34 εκατοστά του δευτερολέπτου.

Το νέο Εθνικό ρεκόρ έγραψαν οι Απόστολος Σίσκος, Στέργιος Μπίλας, Ευάγγελος Ντούμας και Βαγγέλης Μακρυγιάννης, αλλά δυστυχώς δεν θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν το παρών στον τελικό του αγωνίσματος.

Συνολικά η Ελλάδα κατέκτησε την ένατη θέση της συνολικής κατάταξης στα προκριματικά της μικτής ανδρών.

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Αθλητικά
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