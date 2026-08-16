Η Ελλάδα έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 4Χ100 μικτή ανδρών – Έμεινε εκτός τελικού για 34 εκατοστά

Η Ελλάδα έκανε μία τρομερή κούρσα στα 4Χ100 μικτή ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου και τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 3:33:67 κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε η Ελλάδα δεν έφτανε για την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού, καθώς οι Έλληνες έμειναν εκτός της μεγάλης μάχης για μόλις 34 εκατοστά του δευτερολέπτου.

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Το νέο Εθνικό ρεκόρ έγραψαν οι Απόστολος Σίσκος, Στέργιος Μπίλας, Ευάγγελος Ντούμας και Βαγγέλης Μακρυγιάννης, αλλά δυστυχώς δεν θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν το παρών στον τελικό του αγωνίσματος.

Συνολικά η Ελλάδα κατέκτησε την ένατη θέση της συνολικής κατάταξης στα προκριματικά της μικτής ανδρών.