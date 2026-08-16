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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς», είπε σε βιντεοκλήση στο αεροδρόμιο

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Ντόρτμουντ
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ με ιδιωτική πτήση που τον μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη και σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να μιλά με κάποιον σε βιντεοκλήση για τον ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να αγγίξει τα 30.000.000 ευρώ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι ουσιαστικά και με τα δύο πόδια εκτός ΠΑΟΚ και μία ανάσα από το να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

«Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω και εσάς», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην επικοινωνία που είχε με την Ελλάδα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποιον μιλούσε.

Την ίδια ώρα οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα για να ζητήσουν επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να εκφράσουν τις αντιδράσεις τους για την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Το timing της μεταγραφής, μετά τον ευρωπαϊκό απόκλεισμό από την Άντερλεχτ και λίγο πριν τη μάχη με την Μπραν για το Conference League, μαζί με την αποχώρηση του Λουτσέσκου το καλοκαίρι έχουν φέρει έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς του δικεφάλου.

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