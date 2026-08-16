Η ΑΕΚ παρουσίασε την γαλάζια τρίτη φανέλα της για τη σεζόν 2026/27

Η ΑΕΚ παρουσίασε την τρίτη φανέλα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27 με το γαλάζιο χρώμα να κυριαρχεί.

Η φετινή τρίτη εμφάνιση της ΑΕΚ θα είναι γαλάζια με μερικές μαύρες λεπτομέρειες στο γιακά, στο σήμα της ομάδας και στο τελείωμα των μανικιών.

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Σε αυτήν την εμφάνιση της Ένωσης, το σήμα της ομάδας δεν έχει την κλασική του μορφή, αλλά μία πιο λιτή και μονόχρωμη εκδοχή του Δικεφάλου σε τελείως μαύρο χρώμα, με το κίτρινο να απουσιάζει τελείως σχεδόν από τη φανέλα.

Το χρώμα της νέας φανέλας θυμίζει λίγο εμφάνιση τερματοφύλακα, καθώς παραδοσιακά το γαλάζιο το χρησιμοποιούν πολλές ομάδες για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο τρόπος που παρουσιάζεται το σήμα στη συγκεκριμένη εμφάνιση είναι που έχει ξεχωρίσει στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης.