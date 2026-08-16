Αθλητικά

Η ΑΕΚ παρουσίασε την γαλάζια τρίτη φανέλα της για τη σεζόν 2026/27

Γαλάζια με μαύρες λεπτομέρειες η τρίτη φανέλα της Ένωσης για τη σεζόν
Η τρίτη φανέλα της ΑΕΚ
Η τρίτη φανέλα της ΑΕΚ/ @aekfc
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ παρουσίασε την τρίτη φανέλα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27 με το γαλάζιο χρώμα να κυριαρχεί.

Η φετινή τρίτη εμφάνιση της ΑΕΚ θα είναι γαλάζια με μερικές μαύρες λεπτομέρειες στο γιακά, στο σήμα της ομάδας και στο τελείωμα των μανικιών.

Σε αυτήν την εμφάνιση της Ένωσης, το σήμα της ομάδας δεν έχει την κλασική του μορφή, αλλά μία πιο λιτή και μονόχρωμη εκδοχή του Δικεφάλου σε τελείως μαύρο χρώμα, με το κίτρινο να απουσιάζει τελείως σχεδόν από τη φανέλα.

Το χρώμα της νέας φανέλας θυμίζει λίγο εμφάνιση τερματοφύλακα, καθώς παραδοσιακά το γαλάζιο το χρησιμοποιούν πολλές ομάδες για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο τρόπος που παρουσιάζεται το σήμα στη συγκεκριμένη εμφάνιση είναι που έχει ξεχωρίσει στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
94
60
53
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo