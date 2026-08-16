Οπαδοί του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί επίσημα, όμως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ήδη στη Γερμανία και οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ είναι έντονες.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Τούμπα για να εκφράσουν τη διαφωνία τους για την μετακόμιση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έναντι περίπου 28.000.000 ευρώ.

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Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ φέρεται να ζήτησαν επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη για να του μεταφέρουν τη θέση τους σχετικά με τη μεταγραφή του «Ντέλια» στη γερμανική ομάδα.

Οι αντιδράσεις έρχονται την ώρα που ο Κωνσταντέλιας είναι ήδη στη Βεστφαλία για να προχωρήσει τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.