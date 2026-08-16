Αθλητικά

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι: Βασικός ο Χρήστος Τζόλης στο Community Shield

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ(Photo by Alex Caparros/Getty Images)
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Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι (16/08/26, 17:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) και ο Χρήστος Τζόλης θα είναι στο βασικό σχήμα των «κανονιέρηδων» στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Μικέλ Αρτέτα εμπιστεύθηκε τον Χρήστο Τζόλη να αγωνιστεί στο αριστερό φτερό της επίθεσης της Άρσεναλ ενάντια στην Μάντσεστερ Σίτι του Έντσο Μαρέσκα, που επίσης θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των πολιτών.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λιούις-Σκέλι, Νόργκααρντ, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Τζόλης και Χάβερτς.

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’ Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου, Χάαλαντ.

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