Αθλητικά

ΑΕΚ: Μία ανάσα από την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα η Ένωση

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θα δώσει λύσεις τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στο κέντρο της άμυνας
Ο Αριάγκα
Ο Αριάγκα με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας/ (Photo by Kevin Abele/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
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Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μία ακόμα μεταγραφής με τον Κέρβιν Αριάγκα να είναι ο εκλεκτός υβριδικός χαφ που έψαχναν οι Ριμπάλτα – Νίκολιτς.

Ο 28χρονος διεθνής με την Ονδούρα ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ ποδοσφαιριστή που έψαχνε η ΑΕΚ, η οποία είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Λεβάντε για να τον κάνει δικό της και να καλύψει θέση στον άξονα, αλλά και στο κέντρο της άμυνας.

Ο Αριάγκα αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, όμως έχει παίξει και ως στόπερ στην καριέρα του, κάτι που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε κυρίως ως χαφ και κατέγραψε 28 συμμετοχές συνολικά.

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Αθλητικά
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