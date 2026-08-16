ΑΕΚ: Μία ανάσα από την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα η Ένωση

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μία ακόμα μεταγραφής με τον Κέρβιν Αριάγκα να είναι ο εκλεκτός υβριδικός χαφ που έψαχναν οι Ριμπάλτα – Νίκολιτς.

Ο 28χρονος διεθνής με την Ονδούρα ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ ποδοσφαιριστή που έψαχνε η ΑΕΚ, η οποία είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Λεβάντε για να τον κάνει δικό της και να καλύψει θέση στον άξονα, αλλά και στο κέντρο της άμυνας.

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Ο Αριάγκα αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, όμως έχει παίξει και ως στόπερ στην καριέρα του, κάτι που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε κυρίως ως χαφ και κατέγραψε 28 συμμετοχές συνολικά.