Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ ενθουσιάστηκε με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Γάλλος σταρ είδε την «Οδύσσεια» και την χαρακτήρισε «απίστευτη»
Ο Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του, προτού ξεκινήσει την αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα και τον Ολυμπιακό, πηγαίνοντας στο σινεμά για να δει την «Οδύσσεια».

Ως λάτρης των social media ο Εβάν Φουρνιέ, που είδε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του την άποψή του για την ταινία που έχει εισπράξεις ήδη περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σαν άλλος κριτικός τέχνης λοιπόν ο Φουρνιέ θέλησε να σταματήσει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με την ταινία του Νόλαν, η οποία τον ενθουσίασε.

«Ξέρω ότι υπάρχει πολλή αντιπαράθεση για την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά ήταν απλώς απίστευτη, φανταστική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.

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Αθλητικά
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