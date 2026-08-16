Ο Εβάν Φουρνιέ ενθουσιάστηκε με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του, προτού ξεκινήσει την αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα και τον Ολυμπιακό, πηγαίνοντας στο σινεμά για να δει την «Οδύσσεια».

Ως λάτρης των social media ο Εβάν Φουρνιέ, που είδε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του την άποψή του για την ταινία που έχει εισπράξεις ήδη περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαν άλλος κριτικός τέχνης λοιπόν ο Φουρνιέ θέλησε να σταματήσει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με την ταινία του Νόλαν, η οποία τον ενθουσίασε.

I know there is a lot of controversy about Nolan’s Odyssey but it was simply incredible. Straight up fantastic. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2026

«Ξέρω ότι υπάρχει πολλή αντιπαράθεση για την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά ήταν απλώς απίστευτη, φανταστική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.