Ο Παναθηναϊκός διέκοψε το δανεισμό του Κάτρη στο Λεβαδειακό

Επιστρέφει άμεσα στον Παναθηναϊκό ο Κάτρης
Ο Κάτρης με τη φανέλα του Λεβαδειακού
Ο Κάτρης με τη φανέλα του Λεβαδειακού / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Κάτρης επέστρεψε πρόωρα στον Παναθηναϊκό, αφού ο Λεβαδειακός συμφώνησε στη διακοπή του δανεισμού του και ο 20χρονος αμυντικός θα ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Μετά από 1,5 χρόνο στο Λεβαδειακό με 31 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, ο Γιώργος Κάτρης θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος και τον ανέδειξε από τις ακαδημίες του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επανένταξη του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ της ομάδας. Ο 20χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου το 2021, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21“.

