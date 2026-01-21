Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κλείσει τον Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου

Βρισκόμαστε παραμονές του Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το “τριφύλλι” φαίνεται πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου.

Το όνομα του 27χρονου Τσέχου αμυντικού μέσου έχει ακουστεί εδώ και καιρό για τους “πράσινους”. Τώρα όμως, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι προχώρησε τις επαφές με την Ουνιόν Βερολίνου, αγγίζοντας σχεδόν το deal για την απόκτηση του παίκτη.

Όλα δείχνουν ότι ο ποδοσφαιριστής θα ντυθεί στα πράσινα και θα προσθέσει μια ακόμα ποιοτική λύση στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, στο χώρο του κέντρου, στη θέση “6” (παίζει και ως “8άρι”). Τα πρόσφατα ρεπορτάζ, έκαναν λόγο για προτεινόμενο συμβόλαιο 2,5 ετών από το “τριφύλλι” προς τον παίκτη.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα. Για την απόκτηση του Κραλ φέρεται να έχει εισηγηθεί θετικά και ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ.

Ο διεθνής με την εθνική Τσεχίας αγωνίζεται εδώ και 1,5 χρόνο στην Ουνιόν, μετρώντας 42 συμμετοχές, με ένα γκολ και μία ασίστ. Με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο Κραλ έχει καταγράψει 48 συμμετοχές, ενώ έχει σημειώσει και τρία γκολ.

Πριν τη γερμανική ομάδα, ο Κραλ είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Σλάβια Πράγας, τη Γουέστ Χαμ, την Σπαρτάκ Μόσχας, τη Σάλκε και την Εσπανιόλ.