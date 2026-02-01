Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ της Λεγανές

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις χειμερινές μεταγραφικές του κινήσεις, αφού είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ της Λεγανές με τη μορφή δανεισμού.

Ο Ισπανος αριστερός μπακ έρχεται στον Παναθηναϊκό για να καλύψει το κενό του Μλαντένοβις, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μπενίτεθ, εδώ και καιρό. Ο Ερνάντεθ αγωνιζόταν στην Αλ Αραμπί του Κατάρ ως δανεικός και ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη και οι πράσινοι φαίνεται πως του δίνουν αυτήν την ευκαιρία.

Αυτή θα είναι η έκτη προσθήκη μέσα στον Ιανουάριο μετά τους Τετέι, Κοντούρη, Παντελίδη, Τσάβες και Αντίνο. Δεδομένη θεωρείται και η απόκτηση του Σισοκό από τη Γουότφορντ.

Τη φετινή σεζόν είχε 13 συμμετοχές με την Αλ Αραμπί, ενώ τη σεζόν 2024-25 έπαιξε σε 35 παιχνίδια με τη Λεγανές στη La Liga και το Κύπελλο Ισπανίας με 3 γκολ και μία ασίστ.