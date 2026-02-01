Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ της Λεγανές

Με μορφή δανεισμού θα έρθει στην Ελλάδα ο 27χρονος αριστερός μπακ
Ο Χάβι Ερναντεθ
Ο Χάβι Ερναντεθ με τη φανέλα της Λεγανές/ (Europa Press via AP)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις χειμερινές μεταγραφικές του κινήσεις, αφού είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ της Λεγανές με τη μορφή δανεισμού.

Ο Ισπανος αριστερός μπακ έρχεται στον Παναθηναϊκό για να καλύψει το κενό του Μλαντένοβις, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μπενίτεθ, εδώ και καιρό. Ο Ερνάντεθ αγωνιζόταν στην Αλ Αραμπί του Κατάρ ως δανεικός και ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη και οι πράσινοι φαίνεται πως του δίνουν αυτήν την ευκαιρία.

Αυτή θα είναι η έκτη προσθήκη μέσα στον Ιανουάριο μετά τους Τετέι, Κοντούρη, Παντελίδη, Τσάβες και Αντίνο. Δεδομένη θεωρείται και η απόκτηση του Σισοκό από τη Γουότφορντ.

Τη φετινή σεζόν είχε 13 συμμετοχές με την Αλ Αραμπί, ενώ τη σεζόν 2024-25 έπαιξε σε 35 παιχνίδια με τη Λεγανές στη La Liga και το Κύπελλο Ισπανίας με 3 γκολ και μία ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
83
47
44
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo