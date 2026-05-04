Συγκίνησε ο Μπάρτλεϊ: «Θα ήθελα να ζούσε η μαμά μου και να μ’ έβλεπε να σηκώνω το τρόπαιο στην Μπανταλόνα»

Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς Final Four του BCL και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο «aekbc.gr» δύο μέρες πριν τον ημιτελικό με τη Μάλαγα (07/05/26, 22:00) στην Ισπανία.

Ο Μπάρτλεϊ στη συνέντευξη που έδωσε συγκίνησε αναφερόμενος στη μητέρα του, που έχει φύγει από τη ζωή. Ο γκαρντ της ΑΕΚ τόνισε ότι θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να τον δει από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο του BCL στην Μπανταλόνα.

Η συνέντευξη του Φρανκ Μπάρτλεϊ

Πρώτος σκόρερ παντού εφέτος… Τί γίνεται;

Mα, είμαι σκόρερ. Ήρθα στην ΑΕΚ ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. Θεωρώ, όμως, ότι μ’ έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ο Κόουτς Σάκοτα. Μου αφήνει ελευθερία κινήσεων και με καθοδηγεί από την αρχή της περιόδου. Και δεν καθοδηγεί μόνο εμένα. Όλους μας μάς καθοδηγεί, ώστε να καταλάβουμε τους ρόλους μας. Και νομίζω, ότι έχουμε την ποιότητα για να έχουμε τους τέλειους ρόλους».

Όταν ήρθες στην ΑΕΚ μας έλεγες, ότι θα ήθελες να έρθεις πιο κοντά με τον κόσμο της ΑΕΚ. Το πέτυχες αυτό; Τι επιρροή ασκούν πάνω σου οι οπαδοί;

«Προφανώς, παίζοντας απέναντι στην ΑΕΚ κατά την περασμένη περίοδο, το αισθάνθηκα, ότι έχει ξεχωριστή ενέργεια η SUNEL Arena. Και το αισθάνθηκα ειδικά στα playoffs. Οι οπαδοί μας, ειδικά στα ματς που τους χρειαζόμασταν πιο πολύ, ήταν εκεί. Κάποιες φορές δεν παίζουμε καλά στην έδρα μας, αλλά ο κόσμος μάς δίνει έξτρα ενέργεια. Οπότε τον χρειαζόμαστε και στη Μπανταλόνα».

Σε συνοδεύει πλέον ο τίτλος του «clutch player». Αλήθεια, από πού αντλείς αυτή τη δύναμη την κρίσιμη στιγμή;

«Πάντα ήμουν παίκτης με αυτοπεποίθηση. Κι αυτό συμβαίνει επειδή δουλεύω πάρα πολύ πριν από τα ματς, στην προετοιμασία, αλλά και στη διάρκεια της περιόδου, ώστε να είμαι έτοιμος ν’ ανταπεξέλθω σ’ αυτή τη συνθήκη. Ζω γι’ αυτές τις στιγμές για την ακρίβεια. Η αυτοπεποίθηση έρχεται από τη δουλειά μου. Εμπιστεύομαι τη δουλειά μου».

Νιώθουμε, ότι πιο κοντά είσαι με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Έτσι είναι;

«Ξέρετε τι κοινό έχουμε μεταξύ μας; Είμαστε και οι δύο ανταγωνιστές. Παίζοντας αντίπαλοι πέρσι στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στα playoffs, έβαλα ένα σουτ στη… μούρη του. Μετά, στην επόμενη φάση, το έβαλε εκείνος με 0.5 δευτερόλεπτα να απομένουν! Το συζητήσαμε μέσα στο Καλοκαίρι, όταν έμαθε ότι θα υπογράψω εδώ.

Με πήρε αμέσως τηλέφωνο, με συνεχάρη και όταν τον ρώτησα τι θα κάνει και αν θα παραμείνει στην ΑΕΚ, μού απάντησε, ότι η μεταγραφή μου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να πει το «ναι». Αυτό ήταν… To εκτίμησα πολύ. Διότι ο Ραϊκουάν είδε το όραμα, που είχα. Εγώ είδα το όραμα που είχε αυτός, το οποίο ήταν να πάμε ξανά στο Final 4 του BCL. Αυτό, λοιπόν, μας ένωσε.

Ήταν εύκολο να έρθω εδώ και να χτίσω τέτοια σχέση μαζί του, αφού είμαστε και οι δύο ανταγωνιστικοί από τη φύση μας και έχουμε τους ίδιους στόχους. Χωρίς να σημαίνει βέβαια, ότι δεν έχω συναισθήματα για τους άλλους συμπαίκτες μου. Είμαστε οικογένεια. Και νομίζω φαίνεται…».

Πώς ήταν η εμπειρία στο Καλλιμάρμαρο για τη φωτογράφιση του BCL;

«Είναι ξεχωριστό συναίσθημα να πατάς στο Στάδιο, εκεί όπου η ομάδα σου έγραψε Ιστορία κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ελλάδας. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα εκεί, αλλά είναι πολύ σπουδαίο το να καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα την ιστορία της ΑΕΚ. Εννοείται πως θα ήθελα με κάποιον τρόπο να παίξω στο Στάδιο. Δεν σας κρύβω, ότι από την ημέρα που πήγα εκεί, φαντάζομαι τον εαυτό μου να μπαίνει εκεί μέσα και να παίζει…»

Η ΑΕΚ δεν είναι το φαβορί στο Final 4 του BCL. Ωστόσο, θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

«Από τη φάση των «16» ένιωθα, ότι δεν μας θεωρούν το φαβορί παρότι είχαμε το καλύτερο ρεκόρ στο BCL. Και μπορεί έτσι να ήταν. Παίζαμε με την Άλμπα, μας έλεγαν ότι είναι καλύτερη. Παίζαμε με την Τόφας, μας έλεγαν ότι είναι καλύτερη. Παίζαμε με τη Μπανταλόνα, τη διοργανώτρια ομάδα, δεν ήμασταν σίγουρα το φαβορί ούτε εκεί, οπότε δε μου κάνει αίσθηση.

Είμαστε δεμένοι, όμως, μεταξύ μας. Έχουμε τρομερή αυτοπεποίθηση όλοι οι παίκτες και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα δούμε όμως. Πάμε να παίξουμε τον ημιτελικό πρώτα και θα δούμε…»

Πού θα ήθελες ν’ αφιερώσεις όλη αυτήν την πορεία στην Ευρώπη;

«Καταρχήν να δούμε πού θα φτάσουμε. Από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, θα ήθελα ν’ αφιερώσω την επιτυχία στην οικογένειά μου, που ήταν πλάι μου όλη την περίοδο, και κυρίως στη μητέρα μου, που έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ξέρετε, πόσο θα ήθελα να είναι εδώ. Να ζούσε και να την είχα στη Μπανταλόνα.

Να δει τι έχω καταφέρει, τώρα που βρίσκομαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου, και στο υψηλότερο επίπεδο που έχω βρεθεί ποτέ. Θα ήθελα να βρίσκεται στο Γήπεδο της Μπανταλόνα, όταν θα σηκώνω το τρόπαιο, και να την έβλεπα να είναι υπερήφανη για εμένα».

Περίμενες να κάνει αυτή την πορεία η ΑΕΚ στο BCL, ακόμη και μετά τη φυγή του Κρις Σίλβα;

«Δεν έχει σημασία, ποιος φεύγει… Όσοι ήρθαμε το περασμένο Καλοκαίρι και είμαστε εδώ, ήρθαμε για να πάμε στο Final 4 του BCL και να πετύχουμε κάτι μεγάλο. Ο Κρις είναι αδερφός μου!

Είναι εξαιρετικός παίκτης και έκανε ό,τι έκρινε εκείνος καλύτερο για την καριέρα του, και έχει την ευκαιρία εφέτος να κατακτήσει με την Φενερμπαχτσέ την Euroleague, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν. Όπως είπα όμως, η φυγή του δεν επηρέασε αυτό, που είχαμε στο μυαλό μας όλοι όσοι είμαστε εδώ».

Ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα σου μέχρι στιγμής πάντα, και ποια η πιο δυστυχισμένη, ή η πιο δύσκολη;

«Η πιο χαρούμενη, όταν προκριθήκαμε στο Final 4 του BCL. Η πιο στενάχωρη, στο δεύτερο ματς με τη Μπανταλόνα, όπου ηττηθήκαμε, διότι γνωρίζαμε, ότι όποιος κερδίσει στο τρίτο ματς, θα προκριθεί και αντίστοιχα, όποιος ηττηθεί, πάει στο σπίτι του».

Ο κορυφαίος σκόρερ… ξεκουράζεται ποτέ;

«Προτιμώ να μένω μακριά από το κέντρο της πόλης, διότι έχει τρομερή ησυχία εκεί που μένω και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να πηγαίνω για φαγητό σ’ ένα καλό εστιατόριο και κάποιες φορές χαλαρώνω παίζοντας PlayStation. Τώρα τελευταία, έχω αποκτήσει πολύ καλή σχέση και με τον Κισόν (Φίζελ). Προφανώς, με όλους τους συμπαίκτες μου τα πάμε καλά, ειδικά με τους πιο «παλιούς». Με ξεκουράζει κυρίως πάντως μία έξοδος για καλό φαγητό».

Υπάρχει άγχος;

«Όχι, δεν υπάρχει ούτε άγχος, ούτε νιώθω κάποιου είδους πίεση. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε στη Μπανταλόνα, το ίδιο κάνουμε όλη τη σεζόν, βλέπουμε τα λάθη μας μέσα από τα βίντεο, τα μαθαίνουμε, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και πάμε να κερδίσουμε κάθε ματς».

Μία δέσμευση για τους οπαδούς της ΑΕΚ;

«Θα πάμε στη Μπανταλόνα για να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Χρειαζόμαστε όσους περισσότερους οπαδούς μας στο γήπεδο. Μας δίνουν τρομερή ώθηση, όπως είπα και παραπάνω. Θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς. Να έρθουν να μας δουν να διεκδικούμε το τρόπαιο και αν όλα πάνε καλά, να σηκώσουμε το τρόπαιο μαζί τους στο τέλος».