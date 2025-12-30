Ο Παναθηναϊκός έκανε ανοιχτή προπόνηση στο ΟΑΚΑ με Τετέι και Κοντούρη

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεών του το 2026, με τους παίκτες του “τριφυλλιού” να εμφανίζονται όμως στο ΟΑΚΑ, για τη γιορτή του… Πανάθα, της μασκότ της ομάδας.

Μπροστά σε πάνω από 1.000 μικρούς οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προπονήθηκε με τους Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη να έχουν την πρώτη παρουσία τους στη νέα τους ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη το μεσημέρι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 1.000 και πλέον φίλους της ομάδας.

Η σημερινή ημέρα επιφύλασσε μία έκπληξη για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του Πανάθα, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης.