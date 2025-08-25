Συμβαίνει τώρα:
O Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Λούκας Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα

Ο Βραζιλιάνος στόπερ δεν υπολογίζεται από τους Παριζιάνους
Ο Λούκας Μπεράλντο
Ο Λούκας Μπεράλντο / AP Images

Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του τον Λούκας Μπεράλντο όπως αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ, με τον 21χρονο στόπερ ο οποίος ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός παρά την απόκτηση του Αμέντ Τουμπά για το κέντρο της άμυνας του, φέρεται πως εξετάζει και άλλο ένα παίκτη, ο οποίος μάλιστα ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ομάδα από την οποία οι «πράσινοι» δανείστηκαν τον Ρενάτο Σάντσες. 

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο Λούκας Μπεράλντο δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ του συλλόγου τη νέα σεζόν, με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες να έχουν ενδιαφερθεί για τον ίδιο. 

Μια από αυτές είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ωστόσο θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό σε περίπτωση που θέλει να τον κάνει δικό του. 

