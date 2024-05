Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην Ελλάδα ως πρωταθλητής Ευρώπης και έκανε «γύρο θριάμβου» μέχρι το νέο «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έγινε επτάστερος στο Βερολίνο και επέστρεψε στην Ελλάδα ως πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του, σηκώνοντας τους οπαδούς του στο… πόδι για μία υποδοχή ηρώων από το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μέχρι το ΟΑΚΑ.

Δεκάδες χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν από νωρίς στο αεροδρόμιο και περίμεναν καρτερικά για την άφιξη των νέων πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι έφθασαν με καθυστέρηση στην Ελλάδα, λόγω προβλημάτων του “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Οι οπαδοί του “τριφυλλιού” είχαν ντύσει από νωρίς πράσινο το χώρο και η άφιξη των πρωταθλητών Ευρώπης, οδήγησε σε έξαλλους πανηγυρισμούς και αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν, που “έραψαν” το 7ο αστέρι στη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή έφυγε μετά το πρώτο “πάρτι” στο αεροδρόμιο, με κατεύθυνση το ΟΑΚΑ, όπου είχε επίσης μαζευτεί από νωρίς κόσμος, για μία δεύτερη υποδοχή στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο ύμνος του “τριφυλλιού” έπαιζε ως… σάουντρακ μεταξύ των συνθημάτων των οπαδών, οι οποίοι είχαν έτοιμα και τα καπνογόνα για τη στιγμή της άφιξης της ομάδας του Αταμάν.

Προηγήθηκε όμως μία φοβερή πορεία προς το Ολυμπιακός Στάδιο, με το λεωφορείο της ομάδας να συνοδεύεται από εκατοντάδες οπαδούς του “τριφυλλιού” και να γνωρίζει την αποθέωση σε όλη τη διαδρομή, σε έναν άτυπο γύρο του θριάμβου μέσα στην Αθήνα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφθασε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν της 17:00 και ξεκίνησε το νέο πάρτι στο γήπεδο της ομάδας. Οι οπαδοί είχαν δημιουργήσει φοβερή ατμόσφαιρα και οι παίκτες του Αταμάν, μαζί με τον προπονητή του “τριφυλλιού”, άκουσαν τον κόσμο να φωνάζει τα ονόματά τους, πριν πάρουν και οι ίδιοι το λόγο.

Η είσοδος στο ΟΑΚΑ έγινε μάλιστα μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς και από τους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να καταγράφουν τις στιγμές και μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Our ritual as special as it gets 🙌🏼☘️#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/uHZ3GylTzu