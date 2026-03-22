Ο Παναθηναϊκός έχασε Χάβι Ερνάντεθ και Γιώργο Κάτρη με τραυματισμούς πριν τα πλέι οφ της Super League – Τέλος η σεζόν για τον Έλληνα αμυντικό

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης στην 26η αγωνιστική της Super League, αλλά μετά τον Γιώργο Κάτρη, έχασε με τραυματισμό και τον Χάβι Ερνάντεθ πριν τα πλέι οφ.

Ο Χάβι Ερνάντεθ υπέστη διάστρεμμα και η σοβαρότητά του θα κρίνει πόσο καιρό θα μείνει εκτός προπονήσεων και αν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ματς των πλέι οφ της Super League για τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, ο Γιώργος Κάτρης έχει υποστεί θλάση και πλέον δεν υπολογίζεται για τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει στη συνέχεια την αποκατάστασή του και το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στη δράση. Το πιο πιθανό σενάριο όμως, τον θέλει να μην υπολογίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν.