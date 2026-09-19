Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Γιάννης Αλαφούζος συναντήθηκαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού στο T-Center

Ο Γιάννης Αλαφούζος παρακολούθησε από τη σουίτα του Telekom Center Athens το Παναθηναϊκός – Μπουργκ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και έστειλε μήνυμα ενότητας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ συναντήθηκαν και με μερίδα των οπαδών του “τριφυλλιού”.

Σε κοινή ανάρτηση της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίστηκαν αγκαλιά στο T-Center και η λεζάντα έγραφε: “UNITED we stand! (σ.σ. στεκόμαστε ενωμένοι)”.

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Οι δύο άνδρες έδειξαν ότι έχουν πλέον πολύ καλές σχέσεις και φροντίζουν για το καλό του Παναθηναϊκού, γεγονός που ζήτησαν και οι οπαδοί του “τριφυλλιού”. Μία μικρή μερίδα φίλων των “πρασίνων” πήγε από το “πέταλο” του T-Center προς τη σουίτα που βρέθηκαν οι “ισχυροί άνδρες” της ομάδας και τους είπαν: «Μπράβο έτσι σας θέλουμε, επιτέλους να προχωρήσουμε ενωμένοι. Πάμε να πάρουμε τους τίτλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ».

“Έρχεται μία Παναθηναϊκή δεκαετία”, φέρεται να τους απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.