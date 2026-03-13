Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε το αήττητο ρεκόρ του στην Ευρώπη

Εφτά παιχνίδια χωρίς ήττα συμπλήρωσε ο Παναθηναϊκός στο Europa League
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν κόντρα στην Μπέτις (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μπέτις, στο πρώτο παιχνίδι της φάση των “16” του Europa League και ισοφάρισε το αήττητο ρεκόρ του στην Ευρώπη.

Με τη νίκη επί της Μπέτις, ο Παναθηναϊκός “μετράει” πλέον 7 παιχνίδια χωρίς ήττα στο Europa League, αφού μετά τις δύο ήττες στην αρχή της League Phase, έχει 2 νίκες και 5 ισοπαλίες στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας στη σεζόν.

Σύμφωνα με το soccerbase.gr λοιπόν, κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από το 1985 και αν ο Παναθηναϊκός μείνει αήττητος και στη Σεβίλλη, θα κάνει νέο ρεκόρ στην ευρωπαϊκή του ιστορία.

