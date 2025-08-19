Αθλητικά

«Ο Παναθηναϊκός παλεύει για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες» γράφουν στην Πορτογαλία

Νέο σενάριο για τις θέσεις των χαφ στον Παναθηναϊκό
Ο Ρενάτο Σάντσες με τη φανέλα της Ρόμα
Ο Ρενάτο Σάντσες με τη φανέλα της Ρόμα / EPA/GIUSEPPE LAMI

Ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται ότι βρίσκεται στη λίστα με τους μέσους που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και πορτογαλικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι οι “πράσινοι” παλεύουν για την απόκτησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά από μία εξαιρετική 3ετία στη Λιλ, ο Ρενάτο Σάντσες βρέθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2022, αλλά στους Παριζιάνους πήρε λίγες ευκαιρίες και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν δανεικός σε Ρόμα και Μπενφίκα, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει πλέον την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το Diário de Transferências μάλιστα, “ο Παναθηναϊκός του Ρουί Βιτόρια και η Τράμπζονσπορ βρίσκονται σε… αγώνα για την απόκτησή του”. Το “τριφύλλι” έχει πάντως ανοιχτές και τις υποθέσεις των Ουναΐ και Ταμπόρδα για τη θέση του κεντρικού μέσου.

