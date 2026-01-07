Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τον Αγκουστίν Μεντίνα της Λανούς

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, δημοσιογράφος από την Αργεντινή συνδέει το «τριφύλλι» με ακόμη έναν παίκτη από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Καρούσο αναφέρει σε ανάρτησή του στο “X” ότι οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τον 19χρονο Αγκουστίν Μεντίνα, ο οποίος αγωνίζεται στη Λανούς. Ο δεξιοπόδαρος άσος καλύπτει τη θέση του αμυντικού μέσου, αλλά μπορεί να παίξει και ως χαφ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Μέσα στο 2025 ο Μεντίνα κατέγραψε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Sudamericana.

Interés de Grecia



Sin dudas uno de los jugadores que más interés despierta del plantel Campeón de Lanús es Agustín Medina.



Un club que lo mira de cerca hoy es Panathinaikos. “Los verdes” por estas horas están cerrando la llegada de Santino Andino, otro destacado en 2025. pic.twitter.com/tz7hO8ATxH — David (@david9caruso) January 7, 2026

Η ανάρτηση του Καρούσο στο “X” αναφέρει μεταξύ άλλων: «Χωρίς αμφιβολία, ένας από τους παίκτες που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ομάδα της Λανούς είναι ο Αγκουστίν Μεντίνα. Μια ομάδα που τον παρακολουθεί στενά είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν αυτή τη στιγμή την υπογραφή του Σαντίνο Αντίνο, ενός ακόμη εξαιρετικού παίκτη που αναμένεται να αποκτηθεί».