Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τον Αγκουστίν Μεντίνα της Λανούς

Νέο όνομα από τη Λατινική Αμερική για τους πράσινους
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, δημοσιογράφος από την Αργεντινή συνδέει το «τριφύλλι» με ακόμη έναν παίκτη από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Καρούσο αναφέρει σε ανάρτησή του στο “X” ότι οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τον 19χρονο Αγκουστίν Μεντίνα, ο οποίος αγωνίζεται στη Λανούς. Ο δεξιοπόδαρος άσος καλύπτει τη θέση του αμυντικού μέσου, αλλά μπορεί να παίξει και ως χαφ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Μέσα στο 2025 ο Μεντίνα κατέγραψε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Sudamericana.

Η ανάρτηση του Καρούσο στο “X” αναφέρει μεταξύ άλλων: «Χωρίς αμφιβολία, ένας από τους παίκτες που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ομάδα της Λανούς είναι ο Αγκουστίν Μεντίνα. Μια ομάδα που τον παρακολουθεί στενά είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν αυτή τη στιγμή την υπογραφή του Σαντίνο Αντίνο, ενός ακόμη εξαιρετικού παίκτη που αναμένεται να αποκτηθεί».

