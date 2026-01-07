Ο Παναθηναϊκός κοντά στον Αντίνο: Για συμφωνία στα 4 εκατομμύρια ευρώ γράφουν στην Αργεντινή

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος προτιμάει να έρθει στην Ελλάδα από το να αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ Πλέιτ και έχει ρίξει γέφυρες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει καταθέσει και την καλύτερη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ θα ήθελε, πάντως, να δώσει τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ και υπάρχει μια κόντρα με τους μάνατζερ, με τους οποίους δεν μιλάει για να προχωρήσει η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Informa @CLMerlo en @picadotv_ que Santino Andino jugará en el panathinaikos de Grecia, uno de los mas grandes de dicho país.



El jugador no veía con malos ojos ir a River, pero ante la cantidad de jugadores quiere ir a un club donde juegue. El club griego aparentemente presentó… pic.twitter.com/yREJtnHkBw — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) January 7, 2026

Οι Αργεντινοί υποστηρίζουν, πάντως, ότι ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να δίνει τα χέρια με τη Γοδόι Κρουζ στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις τρέχουν και μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν θα υπάρχει αίσιο τέλος στην υπόθεση για τους πράσινους.