Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός κοντά στον Αντίνο: Για συμφωνία στα 4 εκατομμύρια ευρώ γράφουν στην Αργεντινή

Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση για την απόκτησή του
Ο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ
Ο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ/ (AP Photo/Tiago Trindade)

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος προτιμάει να έρθει στην Ελλάδα από το να αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ Πλέιτ και έχει ρίξει γέφυρες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει καταθέσει και την καλύτερη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ θα ήθελε, πάντως, να δώσει τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ και υπάρχει μια κόντρα με τους μάνατζερ, με τους οποίους δεν μιλάει για να προχωρήσει η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Οι Αργεντινοί υποστηρίζουν, πάντως, ότι ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να δίνει τα χέρια με τη Γοδόι Κρουζ στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις τρέχουν και μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν θα υπάρχει αίσιο τέλος στην υπόθεση για τους πράσινους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
540
267
245
115
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo