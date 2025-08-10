Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Καλάμπρια – Ενδιαφέρον και από Premier League» γράφουν στην Ιταλία

Νέο δημοσίευμα γύρω από ενδιαφέρον των “πρασίνων” για τον Ιταλό μπακ
Ο Νταβίντε Καλάμπρια
Ο Νταβίντε Καλάμπρια (ΦΩΤΟ EPA/STEFAN)

Ο Παναθηναϊκός το… παλεύει για την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια και φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον 28χρονο Ιταλό μπακ, για τριετές συμβόλαιο, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μίλαν και βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των “πρασίνων”. Σύμφωνα όμως με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός δεν… παίζει μόνος του για την απόκτηση του παίκτη, καθώς ομάδα από την Premier League ενδιαφέρεται για την περίπτωση του (επίσης, άλλα δημοσιεύματα τον έχουν βάλει και στο στόχαστρο της Λιλ).

Ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo