«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Καλάμπρια – Ενδιαφέρον και από Premier League» γράφουν στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός το… παλεύει για την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια και φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον 28χρονο Ιταλό μπακ, για τριετές συμβόλαιο, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μίλαν και βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των “πρασίνων”. Σύμφωνα όμως με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός δεν… παίζει μόνος του για την απόκτηση του παίκτη, καθώς ομάδα από την Premier League ενδιαφέρεται για την περίπτωση του (επίσης, άλλα δημοσιεύματα τον έχουν βάλει και στο στόχαστρο της Λιλ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Excl. – #Panathinaikos and a #PremierLeague’s club are interested in signing Davide #Calabria as a free agent. The greek club have offered to former AC Milan’s captain a contract until 2028. #transfers https://t.co/kBIK141oC8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2025

Ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.