Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση με Ταρεμί

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό τις επόμενες ημέρες, με τους πράσινους να θέλουν καλύψουν το κενό του στην επίθεση μ’ έναν επιθετικό από το πάνω ράφι.

Το όνομα αυτού, δεν αποκλείεται να είναι αυτό του Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sport, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Ιρανού σέντερ φορ.

Ο Ταρεμί δεν υπολογίζεται από τη Ίντερ, η οποία τον άφησε εκτός λίστας των ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Ιρανός δεν προέρχεται από καλή χρονιά και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας.

Το σίγουρο είναι ότι αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες θα τον προσεγγίσουν, αφού πρόκειται για έναν δεινό σκόρερ, ο οποίος με τη φανέλα της Πόρτο μέτρησε 91 γκολ σε 182 παιχνίδια από το 2020 μέχρι το 2024.