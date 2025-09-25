Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο Europa League – Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Phase

Ο Παναθηναϊκός έκανε ονειρεμένη εκκίνηση στη League Phase του Europa League! Με τον Χρήστο Κόντη να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού τεχνικού και με πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί, το “τριφύλλι” πέρασε με το εκπληκτικό 4-1 από την έδρα της Γιούνγκ Μπόις, ένα αποτέλεσμα που τον ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης.

Μόλις στο 10′ ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ, για να ακολουθήσει ο Ζαρουρί και να πετύχει δυο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά (13′ και 19′) για το 0-3. Οι Ελβετοί μείωσαν στο 25′ με τον Ζάνκο, αλλά ο Μαροκινός ήρθε στο 68′ για να σημειώσει χατ-τρικ και να διαμορφώσει το τελικό 4-1.

Έχοντας σημειώσει αυτό το ευρύ σκορ -κάτι που δεν κατάφερε άλλη ομάδα στην πρεμιέρα- ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της League Phase και θα προσπαθήσει -σε μια εβδομάδα- να βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ -με τη “λευκή” ισοπαλία που είχε την Τετάρτη (24.09.2025) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βρίσκεται στην 22η θέση.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς (25.09.2025), η Πόρτο πήρε τεράστιο διπλό επί της Ζάλτσμπουργκ (0-1) στην “Red Bull Arena” της Αυστρίας ξεκινώντας με το… δεξί τη φετινή της ευρωπαϊκή πορεία, χάρη στο υπέροχο πλασέ του Γουίλιαμ Γκόμες έξω από τη μεγάλη περιοχή στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Την πρώτη νίκη της στη σεζόν πέτυχε η Άστον Βίλα, η οποία νίκησε εντός έδρας την Μπολόνια με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο ΜακΓκιν στο 13′ με μακρινό δυνατό βολέ

Θυμίζουμε ότι η 2η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (0.2.10.2025).

Η 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ – Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Νις – Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα 0-1

Λιλ – Μπραν 2-1

Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Ουτρέχτη – Λιόν 0-1

Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1

Σάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 1-1

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 4-1 3

2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3

3. Μίντιλαντ 2-0 3

4. Λουντογκόρετς 2-1 3

4. Ρόμα 2-1 3

6. Φράιμπουργκ 2-1 3

6. Λιλ 2-1 3

6. Στουτγκάρδη 2-1 3

9. Στεάουα 1-0 3

9. Γκενκ 1-0 3

9. Λιόν 1-0 3

9. Πόρτο 1-0 3

13. Άστον Βίλα 1-0 3

13. Μπράγκα 1-0 3

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1

16. Μπέτις 2-2 1

17. Σέλτικ 1-1 1

17. Πλζεν 1-1 1

19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1

19. Φερεντσβάρος 1-1 1

21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1

21. ΠΑΟΚ 0-0 1

23. Βασιλεία 1-2 0

23. Μπραν 1-2 0

23. Θέλτα 1-2 0

26. Μάλμε 1-2 0

26. Νις 1-2 0

28 Μπολόνια 0-1 0

28. Φέγενορντ 0-1 0

28. Γκο Αχέντ 0-1 0

28. Ρέιντζερς 0-1 0

28. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0

28. Ουτρέχτη 0-1 0

34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0

35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0

36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0

Η 2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου)

Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 19:45

Λουντογκόρετς – Μπέτις 19:45

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 19:45

Μπραν – Ουτρέχτη 19:45

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45

Ρόμα – Λιλ 19:45

Σέλτικ – Μπράγκα 19:45

Στεάουα – Γιουνγκ Μπόις 19:45

Φενέρμπαχτσε – Νις 19:45

Βασιλεία – Στουτγκάρδη 22:00

Γκενκ – Φερεντσβάρος 22:00

Θέλτα – ΠΑΟΚ 22:00

Λυών – Σάλτσμπουργκ 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 22:00

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 22:00

Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 22:00

Φέγενορντ – Άστον Βίλα 22:00