Ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Το τριφύλλι ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο του Πανιωνίου Betsson στα ημιτελικά και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του στο βόλεϊ.

Ο Παναθηναϊκός “καθάρισε” την υπόθεση πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες. Για την ακρίβεια, χρειαζόταν μόλις 2 σετ μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα στο Μετς και τα πήρε με… περίπατο (17-25, 18-25).

Έτσι, το τριφύλλι θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας μπροστά του τη μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η ομάδα του Ιταλού Αλέσαντρο Κιαπίνι δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στον Πανιώνιο Βetsson σε κανένα από τα δύο πρώτα σετ και έτσι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στους τελικούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά από 17 χρόνια.

Αντίπαλος του «τριφυλλιού» θα είναι είτε η ιταλική Βαλεφόλια, είτε η ουγγρική Καποσβάρι.

Οι δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την Κυπελλούχο Ευρώπης έχουν προγραμματιστεί για: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) και Τετάρτη 18 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) στην Ελλάδα.

Το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει πως αν μια ομάδα επικρατήσει με 3-0 ή 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, τότε στη ρεβάνς χρειάζεται να κατακτήσει δύο σετ για να σηκώσει το τρόπαιο. Σε περίπτωση που το πρώτο ματς ολοκληρωθεί με 3-2, η νικήτρια ομάδα θέλει οποιαδήποτε νίκη στη ρεβάνς για να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τον Πανιώνιο Betsson να παίρνει άνετα το τρίτο σετ (25-14) και να ισοφαρίζει σε 2-2, κατακτώντας και το τέταρτο σετ (25-19).

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε, όμως, με ιδανικό τρόπο την ιστορική πρόκριση του στον τελικό, επικρατώντας με 3-2 σετ (8-15).

Τα σετ: 17-25, 18-25, 25-14, 25-19, 8-15.