Ο Παναθηναϊκός την κορυφαία εμφάνιση της 1ης αγωνιστικής της League phase του Europa League

Ο Ανάς Ζαρουρί αναμένεται να πάρει το βραβείο του MVP της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Γιουνγκ Μπόις με 4-1 στην Ελβετία και έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

O Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της 1ης αγωνιστικής για τη League phase του Europa League, ανάμεσα στις 36 ομάδες που συμμετείχαν στους 18 αγώνες, όπως έκανε γνωστό η UEFA, μετά από σχετική ψηφοφορία.

Αντίπαλος των «πρασίνων» στη σχετική ψηφοφορία ήταν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η οποία νίκησε εντός έδρας τη Φενερμπαχτσέ με 3-1.

Η UEFA αναφέρεται στην «εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη του Παναθηναϊκού, με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στην Βέρνη» και σημειώνει «το χατ τρικ που σημείωσε ο Ανάς Ζαρουρί».

