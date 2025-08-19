Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν

Επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον Ρενάτο Σάντσες και τον Παναθηναϊκό, με τους “πράσινους” να βρίσκονται μάλιστα κοντά σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτησή του.

Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε κεντρικό μέσο για να καλύψει το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς που πουλήθηκε στο Ντουμπάι και ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τον Ρενάτο Σάντσες, τον οποίο είχε αναδείξει ο ίδιος ως προπονητής στην Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος μέσος θεωρήθηκε τότε μεγάλο ταλέντο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και πουλήθηκε με 35 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά αρκετοί τραυματισμοί πήγαν πίσω την καριέρα του. Η καλύτερη περίοδος της καριέρας του ήταν από το 2019 μέχρι το 2022 στη Λιλ, όπου “μέτρησε” 91 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ, για να πάρει νέα μεγάλη μετεγγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Παριζιάνοι τον είχαν όμως δανεικό τα δύο τελευταία χρόνια σε Ρόμα και Μπενφίκα, με τον Παναθηναϊκό να κινείται για μία αντίστοιχη συμφωνία με την κάτοχο του Champions League.