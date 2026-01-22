Ο ΠΑΟΚ 12ος στη βαθμολογία της League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός 18ος

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρήκε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να πετυχαίνουν τον στόχο τους και να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στα playoffs της διοργάνωσης.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης. Ο “δικέφαλος του Βορρά” ανέβηκε στη 12η θέση με 12 βαθμούς και σε μια εβδομάδα -την τελευταία αγωνιστική- θα παίξει στην έδρα της Λιόν, κυνηγώντας τη νίκη που θα τον ανεβάσει στην πρώτη 8άδα που οδηγεί απευθείας στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Στο ματς που ακολούθησε χρονικά, ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Φερεντσβάρος, όμως με τρομερό γκολ του Ζαρουρί λίγο πριν τη λήξη, του έδωσε το 1-1 στη Βουδαπέστη

Οι “πράσινοι” έφτασαν τους 11 βαθμούς (18οι στη βαθμολογία) και “κλείδωσαν” τη θέση τους στα playoffs του Europa League. Το “τριφύλλι” θα παίξει για το τελικό του πλασάρισμα σε μια εβδομάδα, κόντρα στη Ρόμα, μέσα στο ΟΑΚΑ, έχοντας μόνο κάποιες μικρές μαθηματικές ελπίδες για να μπει στην πρώτη 8άδα.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0

(5′ Ουατανάμπι, 69′ Χατζ Μουσα, 90′ Μπόρχες)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

(25′ Σάντσο)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 2-0

(67′ Ζίβκοβιτς, 87′ πέν. Γιακουμάκης)

Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

(6′ Τσερβ – 90′ Γκουλ)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1

(45’+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

(82′ Ματάνοβιτς)

Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2

(58′ Νταλίνγκα, 78′ Ρόου – 6′ Χατάτε, 41′ Τράστι)

Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1

(17′ Κοστόφ)

Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3

(19′ Χολμ, 68′ πέν. Κόρνβιγκ, 90’+10 πέν. Σόλντβεντ – 4′,70′ Ερλιτς, 31′ Τζούνιορ Μπρουμάδο)

Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

(40′, 90’+3 Πίτσιλι)

Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0

(33′ Ντιομαντέ)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1

(7′ Μπακράρ, 11′,71′ Μπέλιο, 90+3′ Κουλένοβιτς – 42′ Μπιρλιγκέα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1

(4′,12′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 35′ Κράτζιγκ – 56′ Αγκμπονίφο)

Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0

(54′ αυτ. Γέιτς)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1

(62′ πέν. Ντέλε – 86′ Ζαρουρί)

Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1

(10′ Βανουτέ, 41′,59′ Γκουβέια – 68′ Στόκερς)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1

(1′ Σβέντμπεργκ, 69′ Στάρφελτ – 87′ Ζιρού)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 22/1

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν 7 (14-3) 18

2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18

3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15

4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16

5. Μπράγκα 7 (11-5) 16

6. Ρόμα 7 (11-5) 15

7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15

8. Μπέτις 6 (11-6) 14

————————————————-

9. Πόρτο 7 (10-6) 14

10. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13

11. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12

12. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12

13. Θέλτα 7 (14-10) 12

14. Μπολόνια 7 (11-7) 12

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11

16. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11

17. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11

18. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11

19. Γκενκ 7 (7-6) 11*

20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10

21. Λιλ 6 (10-8) 9

22. Μπραν 7 (9-10) 9

23. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9

24. Σέλτικ 7 (9-13) 8

————————————————–

25. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7

26. Φέγενορντ 7 (10-13) 6

27. Βασιλεία 6 (9-12) 6

28. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6

29. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6

30. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6

31. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4

32. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4

33. Νις 7 (7-14) 3

34. Ουτρέχτη 7 (3-9) 2*

35. Μάλμε 7 (3-13) 1

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1