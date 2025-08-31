Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι επίσημα ο Αλεσάντρο Βολιάκο, αφού η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού αμυντικού με τη μορφή του δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Τζένοα.

Ο 24χρονος Αλεσάντρο Βολιάκο αποχώρησε από την Τζένοα για να κάνει το πρώτο του “βήμα” μακριά από την Ιταλία και επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από τους Θεσσαλονικείς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4. Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.