Super League: Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, τα «δώρα» της ΑΕΚ και ο κερδισμένος ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-0 στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Super League, και απολαμβάνει πλέον τη… μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Φθάνοντας εύκολα στο 4/4 στο ξεκίνημα της φετινής Super League, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε και τις απώλειες βαθμών των αντιπάλων του, για να πάρει από νωρίς… κεφάλι στη “μάχη” για την κατάκτηση του τίτλου.

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Με την ποιότητα του ρόστερ της να είναι αδιαμφισβήτητη, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δείχνει ικανή να κάνει φέτος πρωταθλητισμό και κερδίζει πλέον και σε ψυχολογία από τις “γκέλες” της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ενόψει της συνέχειας της Super League.

Με τον Ταμπόρδα να είναι διαρκώς πρωταγωνιστής και τον Ουναΐ να θυμίζει γιατί ήταν η μεγάλη επιθυμία των οπαδών του “τριφυλλιού”, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα και το “εμπόδιο” του αήττητου Παναιτωλικού για να “στρογγυλοκαθίσει” στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι δυσκολίες του Ολυμπιακού και τα «δώρα» της ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός βλέπει μάλιστα την ίδια ώρα, τους αντιπάλους του να βγάζουν προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή και έχοντας χάσει με τραυματισμό και τον αρχισκόρερ του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, δείχνει να χρειάζεται χρόνο.

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Με πολλούς νέους παίκτες στο ρόστερ και την ενδεκάδα του, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα ότι δεν έχει την απαραίτητη χημεία από τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα και ο ΟΦΗ το ανέδειξε αυτό, με το διπλό με 1-0 στο “Καραϊσκάκης, που έφερε τους Πειραιώτες στο -5 από την κορυφή.

Η ΑΕΚ αντίθετα, εμφάνισε για ένα ακόμη εκτός έδρας ματς φέτος, μία ανεξήγητη… χαλαρότητα. Παρά την υπεροχή της στο ματς για μεγάλα διαστήματα, αλλά και το γεγονός ότι δημιούργησε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες, η Ένωση έμεινε στο ένα γκολ και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έχασαν ανεπανάληπτες ευκαιρίες για το γκολ της νίκης στο φινάλε και έκαναν ένα ακόμη… δώρο στους αντιπάλους τους, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει ήδη στο +4 στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Κερδίζει χρόνο και ο ΠΑΟΚ

Από τους κερδισμένους της 4ης αγωνιστικής ήταν και ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε το ντέρμπι με τον Άρη με το “καθαρό” 2-0, παρότι δεν έπιασε υψηλή απόδοση και έχει πλέον περισσότερο χρόνο μπροστά του.

Όντας κι αυτός μία νέα ομάδα, με νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ βρίσκει τρόπο να παίρνει νίκες και ουσιαστικά έχει χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που όλα του πήγαν ανάποδα, αγωνιζόμενος από νωρίς και με 10 παίκτες.

Με την νίκη επί του Άρη όμως, οι Θεσσαλονικείς πήραν ψυχολογία για τη συνέχεια και είναι πάνω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία, αλλά και μόλις στο -3 από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Καλαμάτα – Βόλος 3-1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3. Παναιτωλικός 9

4. ΟΦΗ 9

5. ΑΕΚ 8

6. Ολυμπιακός 7

7. Άρης 6

8. Ηρακλής 5

9. Καλαμάτα 4

10. Ατρόμητος 2

11. Bόλος Elabet 2

12. Κηφισιά 2

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Λεβαδειακός 1