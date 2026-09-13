Ο Φώτης Ιωαννίδης κέρδισε πέναλτι αλλά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμεινε στο 1-1 με τη Φαμαλικάο του Γιώργου Κούτσια

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν πρωταγωνιστής στον ελληνικό “εμφύλιο” με τον Γιώργο Κούτσια στην Πορτογαλία, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να μένει όμως στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Φαμαλικάο.

Ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε βασικός για τη Φαμαλικάο, αλλά δεν κατάφερε να βρει το τέταρτο γκολ του στη σεζόν, με τον Φώτη Ιωαννίδη να έρχεται από τον πάγκο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και να έχει συμμετοχή στο τέρμα της δικής του ομάδας.

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Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού κέρδισε πέναλτι στο 78′ και ο Σουάρες άνοιξε το σκορ για τα “λιοντάρια”, αλλά οι γηπεδούχοι “έσωσαν” το βαθμό στις καθυστερήσεις με γκολ του Ινάσιο, παρά το γεγονός ότι είχαν μείνει και με 10 παίκτες, από την αποβολή του Μπένι στο 88΄.

Στον πάγκο έμεινε για τη Σπόρτινγκ ο Γιώργος Βαγιαννίδης.