Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης κέρδισε πέναλτι αλλά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμεινε στο 1-1 με τη Φαμαλικάο του Γιώργου Κούτσια

Σαν αλλαγή πέρασε στο ματς ο Ιωαννίδης, βασικός ξεκίνησε ο Κούτσιας
Ο Ιωαννίδης
Ο Ιωαννίδης στο Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ / REUTERS/Pedro Nunes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν πρωταγωνιστής στον ελληνικό “εμφύλιο” με τον Γιώργο Κούτσια στην Πορτογαλία, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να μένει όμως στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Φαμαλικάο.

Ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε βασικός για τη Φαμαλικάο, αλλά δεν κατάφερε να βρει το τέταρτο γκολ του στη σεζόν, με τον Φώτη Ιωαννίδη να έρχεται από τον πάγκο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και να έχει συμμετοχή στο τέρμα της δικής του ομάδας.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού κέρδισε πέναλτι στο 78′ και ο Σουάρες άνοιξε το σκορ για τα “λιοντάρια”, αλλά οι γηπεδούχοι “έσωσαν” το βαθμό στις καθυστερήσεις με γκολ του Ινάσιο, παρά το γεγονός ότι είχαν μείνει και με 10 παίκτες, από την αποβολή του Μπένι στο 88΄.

Στον πάγκο έμεινε για τη Σπόρτινγκ ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
155
132
93
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo