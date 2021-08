Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι επίσημα ο Σίντκλεϊ Φερέιρα, καθώς η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου μπακ, με την μορφή του δανεισμού από την Ντιναμό Κιέβου.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής επέλεξε τη φανέλα με το Νο16 στη νέα του ομάδα και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει δε στην ανακοίνωση, ότι υπάρχει και οψιόν για την αγορά του Φερέιρα, το ερχόμενο καλοκαίρι.

