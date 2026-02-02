Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία με τα 4 γκολ σε 26 λεπτά κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό για την 19η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που όλα τα γκολ του αγώνα και από τις δύο ομάδες, επιτεύχθηκαν στα πρώτα 26 λεπτά.

Με τα δικά του 4 γκολ σε αυτό το διάστημα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό όμως, ο ΠΑΟΚ έγραψε και ιστορία στη Super League, αφού ήταν το γρηγορότερο “καρέ” τερμάτων στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε τέσσερα τέρματα στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό πριν συμπληρωθούν τα 26 λεπτά του αγώνα και με αυτή την επίδοση δημιούργησε νέο ρεκόρ στην ιστορία του στην Α’ Εθνική/Super League. Ο «Δικέφαλος» βελτίωσε τη μέχρι τώρα καλύτερη «εκκίνηση» που είχε κατά ένα λεπτό, αφού το προηγούμενο ρεκόρ είχε δημιουργηθεί στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Εργοτέλης 4-1 στην Τούμπα, στις 18 Απριλίου 2010. Τότε, το τέταρτο τέρμα είχε σημειωθεί πριν ολοκληρωθεί το 27ο λεπτό, με τον Θανάση Παπάζογλου να δίνει συνέχεια στα γκολ των Σορλέν (2’), Μουσλίμοβιτς (10’) και Τσιρίλο (16’).

Αυτή η επίδοση ήταν η ισοφάριση του ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί στις 26 Μαρτίου 1972, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού Λευκωσίας με 5-1 και τα τέσσερα πρώτα γκολ είχαν σημειωθεί από τους Κούδα (16’), Παρίδη (24’), Αποστολίδη (26’) και Ασλανίδη (27’).

Παρότι τα πρώτα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν νωρίς, δεν υπήρξε συνέχεια και έτσι δεν κινδύνευσε το ρεκόρ της επίτευξης των πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο, το οποίο κρατά από τις 21 Μαΐου 2000, όταν το 5-0 απέναντι στην Καβάλα είχε διαμορφωθεί πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Οι Παντελής Κωνσταντινίδης (11’), Ναλιτζής (32’, 41’ πέν.), Καφές (34’) και Φρούσος (45’) ήταν οι σκόρερ σε εκείνη την αναμέτρηση.