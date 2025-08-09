Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Γιώργο Γιακουμάκη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει ο ποδοσφαιριστής

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι οριστικά για τη νέα σεζόν ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς επήλθε πλήρης συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα επιθετικού.

Ο 30χρονος φορ αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα καταβάλει στην μεξικανική ομάδα το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ για τη συμφωνία. Σημαντική ήταν και η συμβολή του ίδιου του Γιακουμάκη, ο οποίος φέρεται να παραιτήθηκε από μέρος των οικονομικών απολαβών του βάσει του συμβολαίου του με την Κρουζ Αζούλ, προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνησή του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές αναμένονται εντός της ημέρας, ενώ σύντομα θα γνωστοποιηθεί και η ακριβής ώρα άφιξης του Γιακουμάκη στη Θεσσαλονίκη.