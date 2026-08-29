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Αθλητικά

Premier League: Με σπουδαίο Τζολάκη η Χαλ νίκησε με 1-0 την Κόβεντρι και έκανε το 2/2

Ο Τζολάκης δεν δέχθηκε γκολ ούτε στο δεύτερο παιχνίδι του στην Premier League και η Χαλ προελαύνει στο ξεκίνημα της σεζόν
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης σε απόκρουση στο Κόβεντρι - Χαλ / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
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Μετά την τρομερή της πρεμιέρα στην Premier League, με τη νίκη 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Χαλ έκανε το 2/2 στη σεζόν, αφού πέρασε με 1-0 και από την έδρα της Κόβεντρι, με νέα φοβερή εμφάνιση του Κωνσταντίνου Τζολάκη.

Η Χαλ κράτησε για δεύτερη σερί αγωνιστική της Premier League το μηδέν στην άμυνά της, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κατεβάζει… ρολά για την ομάδα του και ένα γκολ του Μίλαρ στο 82ο λεπτό του αγώνα, της χάρισε το διπλό στην έδρα της Κόβεντρι.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε μάλιστα μία σπουδαία απόκρουση με το σκορ στο 0-0 και γνωρίζει ξανά την αποθέωση από τους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Έβερτον, αφού τα “ζαχαρωτά” σκόραραν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ταρκόφσκι και ισοφάρισαν το γκολ του Σκοτ από το 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

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