Η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο των μεσογειακών αγώνων

Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, με την Ελισάβετ Τελτσίδου να κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των -70 κιλών του τζούντο.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου έφθασε εύκολα μέχρι τον τελικό και εκεί “μονομάχησε” με την 18χρονη Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς, για να πάρει τελικά τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών του τζούντο στους μεσογειακούς αγώνες.

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε μόλις δέκα δευτερόλεπτα στο χρυσό σκορ για ένα Waza-ari απέναντι στην Άντριτς, το οποίο και της εξασφάλισε τη νίκη στον αγώνα, χαρίζοντάς της τον τίτλο στο αγώνισμά της.

Η Τελτσίδου θα ανέβει έτσι σε ένα ακόμη βάθρο στην σπουδαία καριέρα της και αυτή τη φορά στην κορυφή του, για να ακούσει τον εθνικό ύμνο για την Ελλάδα.