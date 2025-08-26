Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον αμυντικό της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο

Νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα των «ασπρόμαυρων»
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα / EPA / Simone Arveda

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, με τον 26χρονο Ιταλό στόπερ της Τζένοα να βρίσκεται στα ραντάρ των «ασπρόμαυρων» οι οποίοι έχουν καταθέσει πρόταση για να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα ΝτιΜάρτζιο, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει τον Βολιακό κάτοικο Θεσσαλονίκης, με τον ύψους 1.86 στόπερ να παίζει την περασμένη σεζόν 22 παιχνίδια πρωταθλήματος με την Τζένοα στο πρωτάθλημα της Serie A.

Ο ίδιος ανήκει στην Πάρμα, με την οποία έχει παίξει συνολικά 10 αγώνες, ενώ αποτελεί προϊόν των τμημάτων υποδομής της Γιουβέντους, της οποίας ωστόσο δεν έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα της ανδρικής ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε αναζήτηση στόπερ φαίνεται πως βλέπει με καλό μάτι την προοπτική του 26χρονου, με τους Θεσσαλονικείς να βλέπουν στο πρόσωπο του ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά.

