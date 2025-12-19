Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον με την απόκτηση του 18χρονου Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα

Ο Γιάννης Σαρρής θα αποτελέσει σύντομα παίκτη του ΠΑΟΚ, αφού οι Θεσσαλονικείς έφθασαν σε συμφωνία και με την ιταλική Μόντενα για την απόκτηση του 18χρονου μέσου, μετά το deal με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, έχοντας προωθήσει μία ολόκληρη… φουρνιά ποδοσφαιριστών από την ακαδημία του και σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι “έκλεισε” και τον Γιάννη Σαρρή από την Μόντενα.

Ο 18χρονος μέσος είναι διεθνής με την εθνική Νέων της Ελλάδας και αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα κάτω των 19 ετών στην Μόντενα, με τον ΠΑΟΚ να τον αποκτά για τη δική του δεύτερη ομάδα, ώστε να τον αξιολογήσει για τη συνέχεια.

Ένας ακόμη νεαρός παίκτης στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

