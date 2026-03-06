Ο ΠΑΟΚ έτοιμος να αγωνιστεί στην Euroleague της νέας περιόδου

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αγωνιστεί άμεσα στην Euroleague, έχοντας ζητήσει από τη διοργανώτρια αρχή να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της νέας περιόδου.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο είχε δηλώσει πως «υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή εκτός Euroleague που χάρη στην μεγάλη οικονομική τους άνεση διεκδικούν σκληρά να ενταχθούν στην ελίτ διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ» και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι μία από αυτές.

Ο ερχομός του Τέλη Μυστακίδη έχει αλλάξει τα δεδομένα στον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος ετοιμάζει μία ισχυρή ομάδα υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, ικανή να σταθεί επάξια στο ανταγωνιστικό επίπεδο της Euroleague.

Η έγκυρη Mundo Deportivo έκανε αναφορά στον ΠΑΟΚ και στα μεγαλεπήβολα σχέδια του.

«Αυτή η ιστορική ελληνική ομάδα είχε περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν. Και για το σκοπό αυτό, δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά για να χτίσουν μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα», αναφέρει το έγκυρο ισπανικό Μέσο.

Στην Euroleague αναμένεται να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, καθώς η Βιλερμπάν θα αποχωρήσει, ενώ αβέβαιο είναι και το μέλλον της Μονακό, η οποία έχει πολλά οικονομικά προβλήματα.

Ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετές ομάδες που θέλουν να παίξουν στην κορυφαία διοργάνωση, όπως η Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα επιστροφής ρωσικών ομάδων (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ, Ούνικς Καζάν).